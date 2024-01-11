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        Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3 zanlı yakalandı

        Düzce'de telefon bayisi müşterilerinin bilgilerini izinsiz kullanarak çıkardıkları hatlarla telefon ve aksesuar alan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:11
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        Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3 zanlı yakalandı
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        Düzce'de telefon bayisi müşterilerinin bilgilerini izinsiz kullanarak çıkardıkları hatlarla telefon ve aksesuar alan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren telefon bayisinde müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 çalışanın, 16 müşterinin adına tanımladıkları hatlar üzerinden cep telefonu ve telefon aksesuarları satın aldığını tespit etti.

        Bu yöntemle alınan cep telefonlarına, aksesuarlara ve evraka el koyan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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