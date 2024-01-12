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        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan kadın şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:21
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        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan kadın şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın şüpheli H.Y, ekiplerce takibe alındı.

        H.Y, kentte uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ile kendisinden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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