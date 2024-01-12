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        Düzce Valisi Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:21
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        Düzce Valisi Aslan, gazetecilerle bir araya geldi
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Aslan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Aslan, gazeteciliğin, vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

        Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Aslan, "Basın mensuplarımızla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Yerleşik bir demokrasinin, tüm kurumlarıyla beraber işleyebilmesi açısından basın mutlak olmazsa olmazımız. Yasama, yürütme ve yargının ardından hakkıyla çalışan bir medya var ise bu da dördüncü kuvveti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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