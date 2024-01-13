Düzce'de kar yağışı etkili oldu

Düzce'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce merkezde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Düzce ile Zonguldak arasındaki ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak rampaları, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

Öte yandan kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kalıcı Konutlar bölgesinde de belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.