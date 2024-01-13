Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kar yağışı etkili oldu

        Düzce'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 03:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 03:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Düzce merkezde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı Düzce ile Zonguldak arasındaki ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak rampaları, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde zaman zaman tipiye dönüşüyor.

        Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

        Öte yandan kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kalıcı Konutlar bölgesinde de belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?

        Benzer Haberler

        Düzce Valisi Aslan, gazetecilerle bir araya geldi
        Düzce Valisi Aslan, gazetecilerle bir araya geldi
        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan kadın şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan kadın şüpheli tutuklandı
        Görme engelli memur çift birbirine "ışık" oluyor
        Görme engelli memur çift birbirine "ışık" oluyor
        Düzce'de pilavlı kandil geleneği 113 yıldır yaşatılıyor
        Düzce'de pilavlı kandil geleneği 113 yıldır yaşatılıyor
        Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3...
        Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3...
        Müşterilerin kimlik bilgileri ile hat çıkarıp, fatura üzerinden cep telefon...
        Müşterilerin kimlik bilgileri ile hat çıkarıp, fatura üzerinden cep telefon...