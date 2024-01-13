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        Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

        Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:46
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        Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi
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        Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

        Kar yağışı, yüksek kesimlerde 3 gündür etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

        Bölgedeki karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.

        Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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