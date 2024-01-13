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        Düzce'de gürültü yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 13.01.2024 - 22:39
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        Düzce'de gürültü yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Konuralp bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.B, yan dairede oturan aileyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle kapılarına giderek uyarmak istedi.

        Komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce U.B, iki kişiyi tornavidayla yaraladı, kendisi de bıçakla yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavisinin ardından U.B. ile bu kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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