Düzce'de tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'de önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki 34 EVP 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.

Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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