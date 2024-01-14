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        Düzce'de tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Düzce'de önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 03:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 04:07
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        Düzce'de tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Düzce'de önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki 34 EVP 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.

        Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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