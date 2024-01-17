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        Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan tır ve otobüs sürücülerine para cezası

        Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen tır şoförü ile yolcu otobüsü sürücüsüne 690'ar lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:34
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        Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan tır ve otobüs sürücülerine para cezası
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        Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen tır şoförü ile yolcu otobüsü sürücüsüne 690'ar lira para cezası uygulandı.

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Konuralp Mahallesi Beçi sapağı mevkisinde, duraktan yolcu aldıktan sonra manevra yapan M.E. yönetimindeki özel denetimli halk otobüsü ile tır sürücüsü S.A. araçlarını tehlikeli şekilde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

        Her iki sürücünün araç içi kameralarındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer zorunluluklara uymamak" suçundan 690'ar lira para cezası kesti.

        Bu arada, Belediye Zabıta Amirliğinin, otobüs şoförüne 500 tam bilet (8 bin lira) ceza verilmesi talebini İl Encümeni'ne ilettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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