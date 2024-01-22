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        Düzce'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Düzce'de hafif ticari aracın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:29
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        Düzce'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Düzce'de hafif ticari aracın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda V.T. idaresindeki hafif ticari araç, Fatih Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan E.K. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan E.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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