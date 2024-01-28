Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda kar etkili oluyor Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan Batı Karadeniz bağlantı yolunda kar etkili oluyor.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan Batı Karadeniz bağlantı yolunda kar etkili oluyor.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kenti çevre illere bağlayan bağlantı ve çevre yollarında etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde ulaşımın normal seyrinde ilerlemesi için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu bölgede polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş ilerlemeleri yönünde uyarıyor.