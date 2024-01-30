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        Aile dayanışmasıyla büyüttükleri çiftlikte yüz binlerce tavuk yetiştiriyorlar

        ÖMER ÜRER - Düzce'de 24 yıl önce kurdukları tavuk çiftliğini devlet desteğiyle genişleten aile, yılda ortalama 900 bin kanatlı hayvan yetiştirerek beyaz et üretimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Aile dayanışmasıyla büyüttükleri çiftlikte yüz binlerce tavuk yetiştiriyorlar
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de 24 yıl önce kurdukları tavuk çiftliğini devlet desteğiyle genişleten aile, yılda ortalama 900 bin kanatlı hayvan yetiştirerek beyaz et üretimine katkı sağlıyor.

        Karadere Hasanağa köyünde yaşayan Murat Fidan, babası Bayram ve annesi Saadet Fidan tarafından 24 yıl önce kurulan tavuk çiftliğini büyütmek amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü'nü bitirdi.

        Fidan'ın 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurusuyla aile yüzde 50 hibe almaya hak kazandı. Kendilerine ait 10 bin metrekare arazideki kümes sayısını ikiden 4'e çıkarıp 130 bin yetiştirme kapasitesine ulaşan aile, yılda ortalama 900 bin etlik piliç üretiyor.

        İşletmeyi daha teknolojik ve modern hale getirmeyi hedefleyen Murat Fidan, 3 yıl önce dünyaevine girdiği Saliha Fidan'dan da tam destek görüyor. Özel kuruluşlarda yaptığı okul öncesi eğitmenliğini bırakan Saliha Fidan, evin yanı sıra çiftlik işlerinde de eşinin yanında yer alıyor.

        - "Bu işin saati yok ve dükkanı kapatma şansımız yok"

        Murat Fidan, AA muhabirine, 2000 yılında aile büyükleri tarafından kurulan çiftliğin üretim kapasitesini artırdıklarını, eşi, anne, babası ve kardeşiyle çalıştıklarını söyledi.

        Canlı hayvan bakımının güçlüğüne işaret eden Fidan, işin 24 saat ilgi gerektirdiğini dile getirdi.

        Fidan, "Eşim çok büyük destekçim. Evdeki işlerin dışında hep yanımda. Yeri geliyor ben ona, yeri geliyor o bana yardımcı oluyor. Bu işin saati yok ve dükkanı kapatma şansımız yok. 24 saat bu hayvanlarlayız. Ben, eşim, babam ve kardeşim hep buradayız." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere desteklerinin önemine değinen Fidan, "Canlı hayvanda sigorta zorunluluğu için Bakanlığımıza ayrıca teşekkür etmek isterim. Bakanlığımızın çiftçiye desteği çok önemli seviyede. Yaptığımız iş ve bakanlık destekleri bu konuda diğer üreticilerimize tavsiye edeceğim boyutta. Diğer genç çiftçilerimize de önerim; kesinlikle üretime katkı vermeleridir." diye konuştu.

        - "Şehir hayatından çok daha güzel bir yaşantıdayız"

        Saliha Fidan ise evlenmeden önce şehir hayatı yaşadığını, köy işleri ve çiftçilikte tecrübesinin bulunmadığını anlattı.

        Evlenmeden önce özel eğitim kurumlarında okul öncesi eğitmeni olarak çalıştığını aktaran Fidan, "İlk başlarda bu işi çok zor buluyordum, eşim bana öğretti. Birlikte yürütüyoruz. Başlarda zor oldu fakat zamanla alıştım. Hayvanları ellemeye çekiniyordum ama şimdi iyiyim. Şu an her şey daha güzel ilerliyor." dedi.

        Fidan, "Şehir hayatından çok daha güzel bir yaşantıdayız. Evleneli 3 yılı geçti, evimiz müstakil, işimiz aynı yerde. Canlı yetiştiriyoruz ve bu çok güzel bir duygu." diye konuştu.

        - Yılda 2 bin tona yakın et üretimi

        Baba Bayram Fidan, oğlunun işi büyütmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        İşlerinden memnun olduklarını ve severek yaptıklarını vurgulayan Fidan, "Oğlumun bu işi sevmesi benim en büyük şansım. 2018'de her şeyi oğluma devrettim. Benim de en büyük destekçim eşim oldu." ifadelerini kullandı.

        Fidan, hastalık ve mevsimsel şartlar gibi değişkenlerle yılda yaklaşık 2 bin ton beyaz et üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Mehmet Uğur Nurhan da hayvanların kümeslere girdiği ilk günden çıktıkları son güne kadar saha veterinerleri tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

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