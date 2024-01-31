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        Düzce'de fırında müstehcen görüntü çekilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:58
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        Düzce'de fırında müstehcen görüntü çekilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün bir fırında, "vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak derecede müstehcen hareketler yapıldığı" görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Kolluk güçlerine gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yapılan inceleme sonrası videodaki faillerinden birinin yurt dışında bulunduğu, 2 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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