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        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

        Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun yarın açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:12
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        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor
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        Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun yarın açılması planlanıyor.

        İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde dün yaşanan heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda çalışmalar devam ediyor.

        Düzce Valiliği İl Özel İdaresine bağlı 30 kişilik ekip, 20 iş makinesiyle yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarını temizliyor.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açılıyor.

        Bu arada, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapatan toprak ve kayaları kaldırma işlemleri sırasında zaman zaman yeni kaymalar yaşanabiliyor.

        Çalışmaların yarın tamamlanarak yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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