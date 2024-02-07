Düzce'de parkta dilenen kişinin üzerinden 6 bin 115 lira çıktı

Ekipler, parkta dilenen kişiyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Bu kişinin üzerinde, dilencilikten elde edildiği belirlenen 6 bin 115 lira bulundu. Para kamuya aktarıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda bir kişinin dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından çalışma başlattı.

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