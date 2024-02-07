Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de parkta dilenen kişinin üzerinden 6 bin 115 lira çıktı

        Düzce'de çocuk parkında zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 6 bin 115 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de parkta dilenen kişinin üzerinden 6 bin 115 lira çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çocuk parkında zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 6 bin 115 lira bulundu.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda bir kişinin dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, parkta dilenen kişiyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Bu kişinin üzerinde, dilencilikten elde edildiği belirlenen 6 bin 115 lira bulundu. Para kamuya aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu
        Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu
        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de arama kurtarma ekipleri "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybedenleri...
        Düzce'de arama kurtarma ekipleri "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybedenleri...
        Düzce'de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü