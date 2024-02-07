Düzce'de çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlıya adli kontrol

Olayın, akrabalık ilişkisinden kaynaklı daha önceden yaşanan hakaret konusunun husumete dönüşmesiyle gerçekleştiği anlatılan açıklamada, zanlının silahıyla polis merkezine teslim olduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi önündeki silahla yaralama olayına ilişkin bazı basın kuruluşlarında, "sokakta önünü keserek para istendiği, para vermediği için vatandaşın vurulduğu" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadı belirtildi.

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