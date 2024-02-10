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        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi

        Düzce'de şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:22
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        Düzce'de şubat ayında bahar havası doğada değerlendirildi
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        Düzce'de şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarını ziyaret etti.

        "Şelaleler Şehri" olarak bilinen Düzce'de Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parkları, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Şubat ayında yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyenler, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik ile şelalelerin döküldüğü alanlarda yürüyüş yaptı.

        Ziyaretçilerden Ahmet Emin Değirmenci, Kayseri'den geldiğini belirterek, "Daha önce de buraya gelmiştim. Özellikle doğa yürüyüşü açısından çok güzel bir yer. Bu kez hafta sonumuzu değerlendirmek için arkadaşlarımla geldim. Düzce, doğa sporları ve yürüyüş parkurları açısından tercih ettiğimiz yerlerden biri." dedi.

        Muhammet Arslan ise 3 ay önce işi dolayısıyla İzmir'den Düzce'ye taşındığını dile getirerek, "Vakit buldukça gelmeye çalışıyoruz. Temiz hava almak için birebir. İzmir, Ege tarafında bu tür yerler biraz daha az. Buranın yeşil olması beni büyüledi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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