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        AK Parti'li Keşir, Türkiye'de kadınların kazanımlarını anlattı:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadın haklarına ilişkin devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Benim öncelediğim en temel düzenlemelerden biri Anayasa'nın eşitlik ilkesi. Bugün mangalda kül bırakmayanların döneminde bu konuyla ilgili hiçbir adım atılmadı. 2004'te, AK Parti iktidarında, 'kadın erkek eşittir' hükmü ilk kez o zaman Anayasa'ya girdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:57
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        AK Parti'li Keşir, Türkiye'de kadınların kazanımlarını anlattı:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadın haklarına ilişkin devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Benim öncelediğim en temel düzenlemelerden biri Anayasa'nın eşitlik ilkesi. Bugün mangalda kül bırakmayanların döneminde bu konuyla ilgili hiçbir adım atılmadı. 2004'te, AK Parti iktidarında, 'kadın erkek eşittir' hükmü ilk kez o zaman Anayasa'ya girdi." dedi.

        Keşir, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, Türkiye'deki kadınlarda eğitim-öğretim seviyesinin artış göstermesi ve üretime katkıları dolayısıyla ayrı anlam taşıdığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla omuz omuza yol yürüyen lider olduğunu ifade eden Keşir, kadınların, geçmiş dönemlerdeki kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle özellikle eğitimde fırsat eşliğinden yararlanamadığını ve eğitim haklarını uzun yıllar tam olarak kullanamadığını anımsattı.

        Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlar için verdiği en önemli kararın eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Bu niye önemli? Eğitim olmadığında iş gücü piyasasına katılımdan, siyasi katılımdan, kadının güçlenmesinden bahsedemiyoruz." diye konuştu.

        - "Kadına yönelik şiddet 2005'e kadar suç olarak bile tanımlı değildi"

        AK Parti'nin politikalarının temelinde eğitimde fırsat eşitliği yaklaşımının bulunduğunu belirten Keşir, 2001'de sadece yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversiteye yerleşim oranının, bugün yüzde 51'e ulaşmasının her şeyi özetlediğini dile getirdi.

        Keşir, Anayasa ve kanunlarda kadının siyaset ve çalışma hayatı gibi birçok konuda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Benim öncelediğim en temel düzenlemelerden biri Anayasa'nın eşitlik ilkesi. Bugün mangalda kül bırakmayanların döneminde bu konuyla ilgili hiçbir adım atılmadı. 2004'te, AK Parti iktidarında, 'kadın erkek eşittir' hükmü ilk kez o zaman Anayasa'ya girdi." ifadesini kullandı.

        Türkiye'de 22 yıldır kadına şiddetle mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapıldığının altını çizen Keşir, şöyle devam etti:

        "Bugün yine mangalda kül bırakmayanlar ve konuyu sadece siyasi zeminde tartışarak buradan AK Parti’ye yüklenenler iktidardılar, iktidar ortağıydılar ama bakın 2005'teki kapsamlı Türk Ceza Kanunu düzenlemesine kadar, ceza kanununda kadına yönelik şiddet suç olarak bile tanımlı değildi. Suçun tanımı yoksa cezası da yoktur. Neyle mücadele etmekten bahsediyorsunuz? Daha suç olarak bile tanımlamamışsınız o konuyu. Keza cinsel istismar konusu suç olarak tanımlı değildi 2005'e kadar. Pek çok düzenleme yaptık."

        - Tarımsal desteklerde kadın ve gençlerin projelerine artı puan

        Kadının çalışma hayatına katılımındaki teşvik ve desteklemelere değinen Keşir, Tarım ve Orman Bakanlığının kooperatif, Ticaret Bakanlığının girişimcilik destekleri, KOSGEB ve İŞKUR'un programları gibi birçok konuda kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapan, teşvik getiren düzenleme yaptıklarını kaydetti.

        Keşir, İŞKUR programlarının herhangi birinden faydalananların yüzde 52'sinin, KOSGEB’in girişimcilik desteklerinden faydalananların hemen hemen yarısının kadın olduğunu aktararak, "Bütün bunlar varken, 8 Mart vesilesiyle kadınlar üzerinden siyasi zemin oluşturmaya çalışanların, bu anlamda AK Parti'ye yüklenenlerin, kadınların 22 yıllık kazanımlarıyla ve bunu idrak eden aklıyla alay ettiklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Tarımsal desteklerden de en çok kadınların yaralandığına işaret eden Keşir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Özellikle yakın zamanda yaptığımız düzenlemeyle 42 ilde var olan TKDK desteklerini 81 ile yaydık. Burada aşağı yukarı yüzde 60’a, hatta yüzde 70'e varan oranlarda hibeler veriliyor. Burada kadın ve gençlerin projelerine artı puanla destek verildiği için gelen hibelerin dağıtımında kadın ve gençlerin projeleri üst sıralara çıkıyor. Hem klasik hem modern anlamda tarım ve hayvancılık işletmecilikleri, kırsal turizm, ekoturizm konusunda kadınlar fazla yatırım yaptılar. Yatırımları da devlet tarafından desteklendi."

        Keşir, AK Parti'nin hem aileyi hem de kadını ekonomi ve eğitim bakımından güçlendiren politikalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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