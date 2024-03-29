Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Otomobil ile içinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 1582 uyuşturucu hap ve 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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