Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda durumundan şüphelenilen otomobili durdurdu.
Otomobil ile içinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 1582 uyuşturucu hap ve 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.