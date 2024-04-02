Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Otizmli Ahmet Taha masa tenisinde yeni başarılar için çalışıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de masa tenisinde yeteneği keşfedilen 13 yaşındaki otizmli Ahmet Taha Aksoy, sporla hayata bağlanarak ülke çapında katıldığı yarışmalarda başarılara ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli Ahmet Taha masa tenisinde yeni başarılar için çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Düzce'de masa tenisinde yeteneği keşfedilen 13 yaşındaki otizmli Ahmet Taha Aksoy, sporla hayata bağlanarak ülke çapında katıldığı yarışmalarda başarılara ulaşıyor.

        Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sınıf öğretmeni Taner Koca ile spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretmeni Metin Işık tarafından 2 yıl önce masa tenisine yatkınlığı fark edilen Aksoy, bu spora yönlendirildi.

        Öğretmenlerinin gayretleriyle ve kendi azmiyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, özel bireyler Türkiye şampiyonalarında ve özel turnuvalarda dereceler yaptı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2020'de ikincilik, 2022'de ise altın madalyayı kazanan Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan okul sporları müsabakalarında da il birincilikleri ve Türkiye ikincilikleri elde etti.

        Masa tenisiyle yaşama tutunan Aksoy, bu yıl federasyonun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'nda derece yapıp, uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

        - "Yeteneği, gayreti ve başarısı bizleri gururlandırıyor"

        Sınıf öğretmeni Taner Koca, AA muhabirine, otizmli bireyler arasından özel yetenekler çıkabildiğini söyledi.

        Ahmet Taha Aksoy'un sportif anlamda kabiliyetli olduğunu belirten Koca, fiziksel özelliklerinin daha üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Koca, okul idarecilerinin ve branş öğretmenlerinin kendilerine bu anlamda destek verdiğini dile getirerek, "Biz gerçekten büyük bir aile olmayı başarmış bir okuluz. Turnuvalara katılıyorlar, dereceler alıyorlar, başarılar alıyorlar. Bunları yerine getirebilmeleri için çok iyi olanaklarımız var." ifadesini kullandı.

        Aksoy'un yeteneğinin, gayretinin ve başarısının kendilerini gururlandırdığını anlatan Koca, "Bir şeyler yapabiliyor olmak, çocuklarımızla bir şeyler başarabiliyor olmak, hem bize keyif hem de onlara farklı bir haz veriyor. Ülke genelinde Özel Eğitim Daire Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, özel eğitime muhtaç çocuklarla hassasiyetle ilgileniyor. Yanlış anlaşılmasın; otizmli bireyler oldukları için değil, gerçekten normal bireylerde olmayan yeteneklere sahip olabildikleri için." diye konuştu.

        Koca, okul idarecilerinden rehberlik ve branş öğretmenlerine kadar özel bireylerin yeteneklerini keşfetmek için büyük çaba gösterdiklerini anlatarak, "Keşfettiğimizde de maden bulmuş gibi seviniyoruz ve üzerine gitmek istiyoruz." dedi.

        Spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretmeni Metin Işık da Aksoy'un gelecekte daha başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, "Sadece Ahmet değil, burada yetenekli öğrencilerimiz var. Okulumuz iyi, bize bu imkan ve şartları sağlıyor. Elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Işık, Aksoy'un başarılı, çalışkan ve yetenekli olduğunu vurgulayarak, "O zaten gönlümüzün şampiyonu. Dünya çapında da olur inşallah." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı

        Benzer Haberler

        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve İtalyan şef Danilo, Düzce'de huzurevi sakin...
        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve İtalyan şef Danilo, Düzce'de huzurevi sakin...
        Cumhur İttifakı'nın Düzce Belediye Başkan adayı Özlü'den seçim sonucu değer...
        Cumhur İttifakı'nın Düzce Belediye Başkan adayı Özlü'den seçim sonucu değer...
        Düzce'de Faruk Özlü başkan seçildi, AK Parti 3, MHP 3, CHP 1 ilçede seçim k...
        Düzce'de Faruk Özlü başkan seçildi, AK Parti 3, MHP 3, CHP 1 ilçede seçim k...
        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cip yandı
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cip yandı
        Düzce Valisi Aslan, oyunu kullandı
        Düzce Valisi Aslan, oyunu kullandı