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        Düzce'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:38
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        Düzce'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.K. idaresindeki 34 FOV 518 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Karşı şeride geçtikten sonra duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi E.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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