Düzce'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Düzce'de refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.K. idaresindeki 34 FOV 518 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Karşı şeride geçtikten sonra duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi E.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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