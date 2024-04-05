Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Kadir Gecesi mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin, tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Özlü, "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gece dualarımızda buluşalım. Kadir Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.