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        Düzce'de dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:22
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        Düzce'de dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Çilimli ilçesinde dere yatağına yuvarlanan ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.İ.D. yönetimindeki ATV aracı, Karaçörtlen köyündeki ormanlık alanda yaklaşık 50 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçtan savrulan Fatih Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı sürücü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ceset, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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