Düzce'de bayramlaşma programları düzenlendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Yığılca Belediyesince düzenlenen programa, Kaymakam Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında beraberliğin önemini vurgulayan Savaş, "Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ay. Rabbim bu ayı hayırlısıyla tamamlamayı nasip etti. İnşallah hepimiz kurtulanlardan oluruz." ifadesini kullandı.