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        Düzce'de ayağındaki ip nedeniyle duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir apartmanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:17
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        Düzce'de ayağındaki ip nedeniyle duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir apartmanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çele Mahalle muhtarı Mehmet Ataseven, bir apartmanın 4'üncü katının duvarında asılı kalan kuşun uçamadığını gördü.

        Ataseven'in ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.

        Kuşun ayağına dolanan ip nedeniyle duvara asılı kaldığını belirleyen ekipler, kuşu kurtararak doğal yaşam ortamına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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