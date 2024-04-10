Düzce'de ayağındaki ip nedeniyle duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir apartmanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir apartmanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çele Mahalle muhtarı Mehmet Ataseven, bir apartmanın 4'üncü katının duvarında asılı kalan kuşun uçamadığını gördü.
Ataseven'in ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.
Kuşun ayağına dolanan ip nedeniyle duvara asılı kaldığını belirleyen ekipler, kuşu kurtararak doğal yaşam ortamına saldı.
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