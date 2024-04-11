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        Düzce'de bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 02:10 Güncelleme: 11.04.2024 - 02:10
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        Düzce'de bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.

        Sarıkaya köyünde B.D. ile E.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.D, silahla B.D'yi omzundan yaraladı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        E.D, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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