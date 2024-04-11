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        Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:33
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        Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

        Dokuzdeğirmen mevkisine gelen adrenalin tutkunları, can yeleklerini giyerek, botlarını suya indirip kürek çekti.

        Doğa içinde debisi yüksek suda ilerleyen raftingseverler, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, ramazan ayı nedeniyle sezonu geç açmalarına rağmen bayram tatilinde yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

        Melen Çayı'ndaki rafting tesislerinin sezona hızlı girdiğini dile getiren Tepe, "Melen Çayı'nda 4 tesisimiz var. Sel veya doğal afet olmazsa, geçen yıl 250 bin kişi bekliyorduk bu yıl hedefimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Minimum 300-400 bin katılımcı beklentimiz var. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.

        Tepe, adrenalin tutkunlarını Melen Çayı'na beklediklerini kaydetti.

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