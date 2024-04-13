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        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:16
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        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki 34 ZH 5555 plakalı otomobil ile V.Ö. yönetimindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan S.Ş, H.Ş. ve S.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşurken, bir süre tek şeritten verilen ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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