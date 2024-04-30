Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Düzce'nin ve Türkiye'nin gelişmesine devam etmesi, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılmasında en büyük paylardan birinin, üreten işçiler ve emekçiler olacağını belirtti.

Bu doğrultuda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini dileyen Özlü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.