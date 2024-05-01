Akçakoca'da otelin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin bodrum katındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
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