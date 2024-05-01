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        Akçakoca'da otelin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:59
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        Akçakoca'da otelin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin bodrum katındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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