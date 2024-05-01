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        Düzce'de belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü rafting yaparak kutladı

        Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına yönelik rafting etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:49
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        Düzce'de belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü rafting yaparak kutladı
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        Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına yönelik rafting etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde düzenlenen etkinlikte, 10 birimden 100 personel rafting yaptı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Düzce Belediyesinin 10 farklı biriminden 100 personelle rafting etkinliği yaparak İşçi Bayramını kutluyoruz. Biz geçen sene de bu etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Özellikle hiç rafting yapmayan 500 gencimizi bu sporla tanıştırmıştık. Bu sene de rafting sezonumuzu belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla açıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe de Düzce'de sporun ve turizmin gelişmesine katkı sunan Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ve belediye personeli için rafting etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Etkinlik, parkur tamamlandıktan sonra hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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