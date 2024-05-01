Düzce'de belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü rafting yaparak kutladı

Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına yönelik rafting etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde düzenlenen etkinlikte, 10 birimden 100 personel rafting yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Düzce Belediyesinin 10 farklı biriminden 100 personelle rafting etkinliği yaparak İşçi Bayramını kutluyoruz. Biz geçen sene de bu etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Özellikle hiç rafting yapmayan 500 gencimizi bu sporla tanıştırmıştık. Bu sene de rafting sezonumuzu belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla açıyoruz." ifadelerini kullandı.