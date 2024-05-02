Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Düzce'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Düzce'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-29 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 35 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve iki kullanma aparatı ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu" kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Göçmen kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalarda ise Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
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