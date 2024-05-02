Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-29 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 35 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve iki kullanma aparatı ele geçirildi.

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