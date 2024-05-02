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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:57
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente uyuşturucu getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik çalışmada Ö.A'nın üzerinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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