Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente uyuşturucu getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik çalışmada Ö.A'nın üzerinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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