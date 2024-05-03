Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Hamiyet K. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi Zahid Kevseri Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda Merih Ö. yönetimindeki 14 KJ 110 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, yolun kenarındaki ağaca çarparak duran 22 RP 982 plakalı otomobilin sürücüsü sıkıştı.

        Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce'de gençlerle buluştu:
        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı
        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Düzce'de belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü rafting yap...
        Düzce'de belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü rafting yap...