Akçakoca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi'nde Ferdi S. ( 38) idaresindeki 81 KJ 568 plakalı otomobil ile Şenol Y. (55) yönetimindeki 81 ABS 005 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Şenol Y, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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