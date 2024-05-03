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        Akçakoca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:32
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        Akçakoca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Osmaniye Mahallesi'nde Ferdi S. ( 38) idaresindeki 81 KJ 568 plakalı otomobil ile Şenol Y. (55) yönetimindeki 81 ABS 005 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Şenol Y, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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