Düzce'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek eylemi yaptı

Düzce'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için eylem gerçekleştirdi.

Ellerinde Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankartlarla Düzce Üniversitesinin (DÜ) Merkez kampüsündeki ortak alanda toplanan öğrenciler, İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile akademisyenlerin de yer aldığı gruptakiler, daha sonra kampüs alanındaki caminin önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatından öğrenci Mazlum Yaşar, 209 günden bu yana kadın, çocuk, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail'in saldırılarında katledildiğini belirterek, "Binlerce kişini evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Egemen güçler ve uluslararası örgütlerin elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır." diye konuştu.