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        Yığılca'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:06
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        Yığılca'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Düzce’nin Yığılca ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Köknarlık Mesire Alanı'nda düzenlenen programa, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte çevredeki çöpler toplandı.

        Daha sonra katılımcılara, orman yangınlarının nedenleri ve orman yangınlarını önlemek için alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

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