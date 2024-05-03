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        Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

        Düzce'de 13 yaşındaki kız, yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:45
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        Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
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        Düzce'de 13 yaşındaki kız, yatağında ölü bulundu.

        Darıcı Mahallesi Düzce Konakları Sitesi'ndeki evlerinde 13 yaşındaki H.B.K'nin, odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerine sek edilen polis ekipleri ile savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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