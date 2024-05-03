Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi.
Darıcı Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali girişinde ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, kaldırımların üzerine kadar taşan su nedeniyle güçlükle ilerledi.
Yağış nedeniyle kent merkezinde araç trafiği oluştu.
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