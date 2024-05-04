Düzce ve Karabük'te dolu etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Öte yandan dolu, bölgedeki bazı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

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