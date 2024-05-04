Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 54 AES 706 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağında F.T yönetimindeki 41 AFS 740 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 aracın sürücüleri ile yolcu O.K. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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