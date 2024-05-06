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        Düzce'de bir motokuryenin arızalanan motosikleti ayağıyla iterek yardım etmesi kamerada

        Düzce'de bir motokuryenin, aracı arızalanan motosikletliye ayağıyla iterek yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:48
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        Düzce'de bir motokuryenin arızalanan motosikleti ayağıyla iterek yardım etmesi kamerada
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        Düzce'de bir motokuryenin, aracı arızalanan motosikletliye ayağıyla iterek yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        D-655 kara yolunda motosikleti bozulduğu için emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan kişinin yardımına bölgeden geçen bir motokurye yetişti.

        Aracıyla arızalanan motosikletin arkasına geçen kurye, ayağıyla iterek sürücüye yardım etti.

        İkilinin kara yolunda uzun süre bu şekilde ilerlemesi, yolcu minibüsündeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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