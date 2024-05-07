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        Düzce'den kısa kısa

        "Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler tarafından kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:44
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        Düzce'den kısa kısa
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        "Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler tarafından kutlandı.

        Çayağzı köyünde bir araya gelen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemeleri kazanlara dökerek aşure yaptı.

        Hep birlikte dua edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

        - Yığılca'da sünnet olacak çocuklar için mevlit okutuldu

        Yığılca ilçesinde 7 ailenin sünnet olacak çocukları için mevlit programı düzenlendi.

        Çukurören köyündeki camide okunan mevlidin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

        Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

        - Yığılca'da gönüllüler arama kurtarma derneği kuruyor

        Yığılca'da yaşayan gönüllüler, olası afetlere hızlı müdahalede bulunmak amacıyla arama kurtarma derneği kurmaya karar verdi.

        Derneklerine "YAKUT" ismini veren gönüllüler Mustafa Haklı, Zafer Durmaz, Sinan Kahraman, Veli Vergili, Serkan Maradit, Özcan Altıay ve Uğur Şahin, gerekli evrakları Yığılca Kaymakamlığına teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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