Düzce'den kısa kısa

Derneklerine "YAKUT" ismini veren gönüllüler Mustafa Haklı, Zafer Durmaz, Sinan Kahraman, Veli Vergili, Serkan Maradit, Özcan Altıay ve Uğur Şahin, gerekli evrakları Yığılca Kaymakamlığına teslim etti.

Çayağzı köyünde bir araya gelen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemeleri kazanlara dökerek aşure yaptı.

"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler tarafından kutlandı.

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