Düzce'den kısa kısa

Adıyaman Deprem Koordinasyon Merkezinden 111. dönem Kaymakam vekili olarak Gölyaka'ya tayini çıkan Arık, dün itibarıyla görev başı yaptı.

Muhtarlar tarafından yapılan seçimde Gaziler köyü muhtarı Selahattin Yavuz, Tıraşlar köyü muhtarı Karahan Uğurlu encümen üyesi seçildi.

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