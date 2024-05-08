Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan genel toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan genel toplantısı yapıldı.

        Toplantı, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan, Dursun Albayrak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Çamlı, 39 köy ve 4 mahalle muhtarının katılımıyla Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıda 2023 yılı gelir gider hesapları, birlik meclisi seçimi, birlik encümeni seçimi ve köylere yapılacak katkı payları görüşüldü.

        Muhtarlar tarafından yapılan seçimde Gaziler köyü muhtarı Selahattin Yavuz, Tıraşlar köyü muhtarı Karahan Uğurlu encümen üyesi seçildi.

        - "Aşı Ol Güvende Kal" projesi sürüyor

        Düzce'de "Aşı Ol Güvende Kal" projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okullarda çeşitli etkinlikler yapıyor.

        Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, öğrencilere "Aşı Ol Güvende Kal" oyunuyla aşının önemi eğlenceli şekilde anlattı.

        - Gölyaka'ya Kaymakam vekili olarak atanan Arık göreve başladı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesine Kaymakam Vekili olarak atanan Selver Esra Arık, göreve başladı.

        Adıyaman Deprem Koordinasyon Merkezinden 111. dönem Kaymakam vekili olarak Gölyaka'ya tayini çıkan Arık, dün itibarıyla görev başı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Düzce'de gal arısıyla mücadele için doğaya 3 bin "torymus sinensis" böceği...
        Düzce'de gal arısıyla mücadele için doğaya 3 bin "torymus sinensis" böceği...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Gelin arabasının arkasına geçmek isteyen sürücüleri engelleyip, cipiyle kam...
        Gelin arabasının arkasına geçmek isteyen sürücüleri engelleyip, cipiyle kam...
        Düzce'nin ev sahipliğindeki Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası s...
        Düzce'nin ev sahipliğindeki Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası s...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı İşleyen'den "belediyeden işçi çıkarılıyor" a...
        AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı İşleyen'den "belediyeden işçi çıkarılıyor" a...