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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 12 zanlıya adli işlem yapıldı

        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalan 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:17
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 12 zanlıya adli işlem yapıldı
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        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalan 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs'ta icra edilen önleyici faaliyetler raporunun açıklandığı belirtildi.

        Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 12 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli tahkikat yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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