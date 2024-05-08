Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 12 zanlıya adli işlem yapıldı

Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 12 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli tahkikat yapıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs'ta icra edilen önleyici faaliyetler raporunun açıklandığı belirtildi.

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