Yığılca'dan kısa kısa

Yığılca Müftülüğü ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirilen haftalık okul sohbetleri programı sona erdi.

Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda yapılan programda, Merkez Cami İmam Hatibi Süleyman Altınhan ve Hebeler Fatih Mahallesi Cami İmam Hatibi Mehmet Pirnal "Gençliğin Anlam Arayışı" konulu sohbet verdi.

Öğrencilerin sorular sorduğu etkinlik, çeşitli ikramlarla son buldu.

- Masa tenisi turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen masa tenisi turnuvasının açılış maçını, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Cumhuriyet Savcısı Musa İhsan Kartal yaptı.