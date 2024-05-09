Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılara, uzmanlar tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.
Jandarma, polis ve UMKE ekiplerince kurulan stantları gezen öğrencilere de trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtıldı.
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