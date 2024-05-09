Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı

Jandarma, polis ve UMKE ekiplerince kurulan stantları gezen öğrencilere de trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılara, uzmanlar tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

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