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        Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı

        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:00
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        Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı
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        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılara, uzmanlar tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

        Jandarma, polis ve UMKE ekiplerince kurulan stantları gezen öğrencilere de trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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