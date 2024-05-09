Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Çölyak hastası kızı ve yeğeni için yaptığı pizzayı aynı rahatsızlığı bulunanlara sunuyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de kızı ve yeğeni çölyak hastası olan pizza ustası Ali Evmen, haftanın belirli günlerinde glütensiz malzemelerle hazırladığı pizzayla aynı rahatsızlığı bulunanların bu lezzeti deneyimleme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çölyak hastası kızı ve yeğeni için yaptığı pizzayı aynı rahatsızlığı bulunanlara sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Düzce'de kızı ve yeğeni çölyak hastası olan pizza ustası Ali Evmen, haftanın belirli günlerinde glütensiz malzemelerle hazırladığı pizzayla aynı rahatsızlığı bulunanların bu lezzeti deneyimleme imkanı sunuyor.

        Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketine dönen 54 yaşındaki Evmen, pizza dükkanı açtı.

        Çölyak hastası yeğeni ve kızıyla aynı rahatsızlığı bulunanların da bu lezzetten mahrum kalmamasını isteyen Evmen, glütensiz ürünlerle pizza yapmaya başladı.

        Evmen'in çölyak hastaları için haftanın belirli günlerinde yaptığı pizza, talep görüyor.

        - "Yeğenim dükkana geldiğinde biz pizza yerken ağlıyordu"

        Ali Evmen, AA muhabirine, memleketine döndükten sonra yurt dışında öğrendiği pizza ustalığını sürdürdüğünü söyledi.

        Kızı ve yeğenine çölyak teşhisi konulmasının ardından hastalık hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Evmen, "Yeğenim dükkana geldiğinde biz pizza yerken sürekli ağlıyordu. Kendisi bizim yediklerimizi yiyemiyordu. Sonrasında kızıma da bu hastalığın tanısı konuldu. Bu şekilde onlar için glütensiz pizza nasıl yaparım diye araştırdım ve denemelerle pizza yapmaya başladım." diye konuştu.

        Evmen, çölyak hastaları için glütensiz malzemelerle pizza hazırladığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Çölyak hastalarımıza hizmet vermeye başladım. Duyanlar gelmeye başladı, çok sayıda müşterimiz oldu. Bu hastalar diğer ürünleri yediklerinde şişkinlik ve bulantı yaşıyor. Ben de en azından damaklarını tatlandırayım dedim. Glütensiz ürünlerle ilgili araştırmalar yaptım. Uzun süre deneme yanılma yaptım. Çok ürünü çöpe atmak zorunda kaldım ama sonunda tutturdum. Tadanlar memnun. Müşterilerin tavsiyelerini dinledim. Bu lezzet onların sayesinde oluştu."

        - "İnşallah bu tip yerler çoğalır"

        Ali Evmen'in kızı 27 yaşındaki Dilara Evmez de babasının çölyak hastaları için yaptığı pizzanın diğerlerinden lezzet olarak farkının bulunmadığını belirterek, "Bu hastalığı bulunan herkes gelip yiyebilir, dokunmuyor. Babam benim için bu ürünü yaptı ve tüm çölyak hastalarına yararı oldu. Burası bizim için büyük şans." dedi.

        Çölyak hastası Mustafa Demir ise hastalık teşhisi konulduktan sonra dışarıda yemek yeme konusunda sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

        Evmen'in çölyak hastaları için pizza hazırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, "Dışarıda yemek yiyemiyor, yediğimde ise büyük rahatsızlıklar yaşıyordum. Buradaki ürünlerle rahatsızlık çekmiyorum ve haftada bir gelip pizzamı yiyorum. İnşallah bu tip yerler çoğalır, biz de dışarıda yemek yiyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Toz taşınımı bal arılarının iletişimlerini, yön duygularını ve besin kaynak...
        Toz taşınımı bal arılarının iletişimlerini, yön duygularını ve besin kaynak...
        Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı
        Düzce'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikle kutlandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Yığılca'dan kısa kısa
        Yığılca'dan kısa kısa
        Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı
        Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı