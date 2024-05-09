Çölyak hastası kızı ve yeğeni için yaptığı pizzayı aynı rahatsızlığı bulunanlara sunuyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de kızı ve yeğeni çölyak hastası olan pizza ustası Ali Evmen, haftanın belirli günlerinde glütensiz malzemelerle hazırladığı pizzayla aynı rahatsızlığı bulunanların bu lezzeti deneyimleme imkanı sunuyor.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketine dönen 54 yaşındaki Evmen, pizza dükkanı açtı.

Çölyak hastası yeğeni ve kızıyla aynı rahatsızlığı bulunanların da bu lezzetten mahrum kalmamasını isteyen Evmen, glütensiz ürünlerle pizza yapmaya başladı.

Evmen'in çölyak hastaları için haftanın belirli günlerinde yaptığı pizza, talep görüyor.

- "Yeğenim dükkana geldiğinde biz pizza yerken ağlıyordu" Ali Evmen, AA muhabirine, memleketine döndükten sonra yurt dışında öğrendiği pizza ustalığını sürdürdüğünü söyledi. Kızı ve yeğenine çölyak teşhisi konulmasının ardından hastalık hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Evmen, "Yeğenim dükkana geldiğinde biz pizza yerken sürekli ağlıyordu. Kendisi bizim yediklerimizi yiyemiyordu. Sonrasında kızıma da bu hastalığın tanısı konuldu. Bu şekilde onlar için glütensiz pizza nasıl yaparım diye araştırdım ve denemelerle pizza yapmaya başladım." diye konuştu.

Evmen, çölyak hastaları için glütensiz malzemelerle pizza hazırladığını anlatarak, şöyle devam etti: "Çölyak hastalarımıza hizmet vermeye başladım. Duyanlar gelmeye başladı, çok sayıda müşterimiz oldu. Bu hastalar diğer ürünleri yediklerinde şişkinlik ve bulantı yaşıyor. Ben de en azından damaklarını tatlandırayım dedim. Glütensiz ürünlerle ilgili araştırmalar yaptım. Uzun süre deneme yanılma yaptım. Çok ürünü çöpe atmak zorunda kaldım ama sonunda tutturdum. Tadanlar memnun. Müşterilerin tavsiyelerini dinledim. Bu lezzet onların sayesinde oluştu."

- "İnşallah bu tip yerler çoğalır" Ali Evmen'in kızı 27 yaşındaki Dilara Evmez de babasının çölyak hastaları için yaptığı pizzanın diğerlerinden lezzet olarak farkının bulunmadığını belirterek, "Bu hastalığı bulunan herkes gelip yiyebilir, dokunmuyor. Babam benim için bu ürünü yaptı ve tüm çölyak hastalarına yararı oldu. Burası bizim için büyük şans." dedi. Çölyak hastası Mustafa Demir ise hastalık teşhisi konulduktan sonra dışarıda yemek yeme konusunda sıkıntılar yaşadığını kaydetti.