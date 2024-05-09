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        Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, slalom yarışlarıyla devam etti

        Düzce'de 15 ilden sporcuların katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde slalom yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:48
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        Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, slalom yarışlarıyla devam etti
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        Düzce'de 15 ilden sporcuların katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde slalom yarışları yapıldı.

        Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda devam eden organizasyon, yarın sona erecek.

        Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ikinci gününde birbirinden heyecanlı yarışlara tanık olduklarını belirterek, "81 takım, 400'e yakın sporcu burada mücadele veriyor. Bugün slalom yarışları yapılıyor. Yarın ise nehir inişi etabımızı yapacağız. Üçüncü günün sonunda ise dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edilecek." diye konuştu.

        Kano ve rafting sporunun geliştiğini dile getiren Köse, "Çocukların bu sporla tanışmaları gelecekte bu branşta ilerleyebilmeleri ve milli takımda yer alabilmeleri için önemli. Burada yetenekli sporcular var. Şampiyonada her şey yolunda gidiyor. Burada yarışan sporcularımızdan beklentilerimiz çok üst seviyede." ifadelerini kullandı.

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