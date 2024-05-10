D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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