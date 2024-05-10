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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:33
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

        Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

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