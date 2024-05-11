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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:26
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanacak.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Ankara istikametinde Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde 13 Mayıs saat 09.00'dan 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, güzergahın bu süre zarfında trafiğe kapatılacağı, ulaşımın diğer istikametten çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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